После затяжной зимы в столице стало по-настоящему тепло, и многие киевляне предпочитают отдыхать на природе: прогуливаться в парках и скверах или же выбираться за город. Однако весеннее тепло пробудило клещей, которые могут быть переносчиками таких опасных болезней, как энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), и при укусе инфицировать человека. Они будут особенно активны в апреле и мае.

Столичные парки и прогулочные зоны регулярно обрабатывают химикатами против этих членистоногих кровопийц. Обработанные участки обозначают табличками с оговорками, что в течение пяти дней по лужайкам ходить нельзя. Для борьбы с клещами коммунальщики собирают пожухлые листья и опавшие веточки.

Если, гуляя по городу, увидите расстеленную белую простынь, не удивляйтесь - их используют специалисты для мониторинга численности клещей на самых опасных участках.

Наиболее плотно заселены клещами зоны, где есть влажные низины. В Киеве это Теремки, Феофания, Голосеевский парк, берега озер Левобережья, Позняки, Пуща-Водица, парк на Нивках, Совские пруды, берега рек и озер, пишет Наш Киев.

Чтобы не стать жертвой клещей, следует соблюдать меры предосторожности:

Если вы, прогуливаясь по парку или скверу, заметите кучи сухой травы, листьев, веток, не следует ходить по ним и подпускать к ним животных — там наверняка обитают клещи.

Отправляясь на прогулку в лес, наденьте плотную светлую одежду, закрывающую все участки тела, на голову — головной убор. Периодически осматривайте друг друга и стряхивайте клещей.

Вернувшись домой, осмотрите и ощупайте себя. Чаще всего клещи впиваются в тонкую кожу сзади на границе шеи и волосистой части головы, за ушами, под коленями, в складках на животе, в паху, у женщин - под грудью.

В случае если вы заметили на себе членистоногого, который еще не успел погрузить голову под вашу кожу, срочно обратитесь в ближайшую поликлинику или травмпункт. Если избавиться от кровососа в течение суток, опасные заболевания вам не грозят.

После того как клеща снимут с кожи, необходимо следить за здоровьем еще девять дней. Если место укуса покраснело и у вас поднялась температура, необходимо срочно обратиться к инфекционисту.

Первые симптомы болезни Лайма:

на месте укуса клеща образуется красное пятно диаметром до 3 см с припухшей кожей по краям;

лихорадка;

боль в суставах и мышцах;

головные боли;

слабость;

температура до 39-40 градусов.

Болезнь может проявиться даже через несколько лет. Клещи, переносящие болезни Лайма и пироплазмоз, встречаются везде, в том числе и в столице.

Симптомы энцефалита:

боли в суставах и мышцах;

рвота;

температура тела повышается до 38-40 градусов;

судороги;

повышенная сонливость.

Если при энцефалите не оказать своевременную медицинскую помощь, исход болезни может быть летальным.

Как сообщила "Страна", ученые выяснили, что вирусы вышли из океана вместе с рыбами, амфибиями и рептилиями.

Мы писали, что в Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых на пресс-конференции.

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