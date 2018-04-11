Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о разработке компанией новых высокотехнологичных инструментов для предотвращения вмешательства в процесс выборов в США и в других странах со стороны внешних сил, включая Россию.

Об этом он заявил в среду в ходе слушаний в Палате представителей американского Конгресса.

"Мы предпринимаем ряд мер для использования новых высокотехнологичных инструментов, что смогут активно выявлять фальшивые аккаунты, которые могут быть созданы Россией или другими силами для распространения ложной информации", - заявил Цукерберг

"После того, как мы промедлили с выявлением российских информационных операций (якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы в США - Прим. Ред.) в 2016 году, вопрос предотвращения подобных случаев стал главным приоритетом для нашей компании", - заявил глава соцсети.

Ранее, выступая перед представителями комитетов Сената США по юридическим делам и по торговле, науке и транспорту, Цукерберг признал ошибки, позволившие британской аналитической компании Cambridge Analytica получить в распоряжение 87 млн пользовательских данных, а также рассказал о "гонке вооружений" с Россией в киберпространстве.

Также Цукерберг в Сенате США заявил о гонке вооружений между Facebook и Россией.