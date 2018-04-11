Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о невозможности диагностировать у пациентов состояние "дисбактериоза".

По ее словам, опубликованным в Facebook, существующие лаборатории могут выявлять состояние лишь десятков из примерно тысяч бактерий в организме человека.

При этом симптомы дисбактериоза, по словам главы Минздрава, могут свидетельствовать как о наличии заболеваний, так и о нормальном состоянии микрофлоры каждого конкретного человека.

"Если вас направили сдавать анализ на "дисбактериоз" или вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не торопитесь. Международная медицина не знает диагноза "дисбактериоз". Объясняем, почему не стоит лечить именно "дисбактериоз" и что делать дальше.

Обычно пациент, которого направляют сдавать анализ на "дисбактериоз", проблемы с пищеварением: боли в животе, вздутие, запоры или диарею. Еще чаще - это маленький ребенок, родителей которого беспокоит, например, сыпь или другие вещи, которые по мнению самих мам, пап и врачей могут быть связаны с пищеварением.

Когда некоторые врачи не находят очевидной причины нарушений, они могут направить сдать "баночку" на "дисбактериоз". Когда анализ показывает, что хороших бактерий меньше, чем плохих - делают вывод, что пациент болеет и его нужно лечить.

Однако не все так просто.

В организме человека очень много различных видов микроорганизмов - это и бактерии, и вирусы, и грибы. Они живут и взаимодействуют в различных частях организма: на слизистых оболочках, половых органах, в органах дыхания, кишечника и тому подобное. И выполняют много полезных функций.

Сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда же баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание. Это явление современные ученые также называют "дисбактериоз" или "дисбиоз", однако понимают под ним совсем не тот "дисбактериоз", который может часто встречаться в украинских больницах.

Чтобы понять процессы, происходящие между микробами, ученые проводят целый комплекс сложных и высокотехнологичных исследований. Более того, до сих пор в мире нет единых стандартов, какой же показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой, а какой дисбиозом. Дело в том, что в каждом организме существует собственно, оптимальное соотношение микрообитателей. А их качественный и количественный состав является уникальным для каждого человека и изменяются в зависимости от возраста, места и образа жизни, течения заболевания и других факторов.

Поэтому мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения. Ученые находятся на этапе активного исследования наших микробов, их взаимодействия (микробиом) и говорить о конкретных наработки, которые можно широко применять в обычной клинической практике - рано.

Итак, анализ на "дисбактериоз", на который отправляют пациентов в Украине, не является чем-то полезным. Ведь он показывает только десятки с, возможно, тысячи микроорганизмов (из микрофлоры человека - Прим.Ред.) и просто не демонстрирует реальную картину. Даже знание реального состояния микробов не дает надежных рекомендаций к дальнейшим действиям. Кроме того, если вы пойдете в разные лаборатории и сдадите несколько таких анализов в один день - все они покажут разные результаты.

На самом деле, симптомы, которые скрываются под "дисбактериозом" могут говорить о большом спектре болезней, которые нужно исследовать в каждом конкретном случае. Это может быть синдром раздраженного кишечника, колики у новорожденных, лактазная недостаточность, определенная кишечная инфекция или вообще может быть нормой для организма, которую не нужно ничем лечить или изменить пищевые привычки.

Каждый случай требует специфического подхода и лечения", - написала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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