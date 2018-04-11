В Одесской области на стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода судне в течение полутора месяцев остается забаррикадированным украинский моряк, требующий выплатить задолженность по зарплате.

Об этом сообщил представитель пресс-службы благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко, передает УНИАН.

По его словам, украинский моряк забаррикадировался на судне Welbeck (ех - AMUR 2521, флаг Камбоджа) в Черноморске (бывший Ильичевск - Прим. Ред.), где находится вышеназванный завод, еще в конце февраля.

Как сообщалось ранее, капитану арестованного судна "Норд" предъявили новое обвинение и сегодня изберут меру пресечения.

Также сообщалось, что капитан задержанного сейнера "Норд" был на допросе в СБУ.