Украинский моряк второй месяц не покидает судно в Черноморске из-за невыплаты зарплаты
В Одесской области на стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода судне в течение полутора месяцев остается забаррикадированным украинский моряк, требующий выплатить задолженность по зарплате.
Об этом сообщил представитель пресс-службы благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко, передает УНИАН.
По его словам, украинский моряк забаррикадировался на судне Welbeck (ех - AMUR 2521, флаг Камбоджа) в Черноморске (бывший Ильичевск - Прим. Ред.), где находится вышеназванный завод, еще в конце февраля.
Как сообщалось ранее, капитану арестованного судна "Норд" предъявили новое обвинение и сегодня изберут меру пресечения.
Также сообщалось, что капитан задержанного сейнера "Норд" был на допросе в СБУ.
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