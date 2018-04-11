Две памятные монеты номиналом 10 и 5 грн сегодня ввел в обращение Национальный банк Украины. На монетах, которые вошли в серию "Самолеты Украины" изображены украинские воздушные судна марки Ан. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки - "пруф", масса в чистоте - 31,1 г, диаметр – 38,6 мм, тираж – 3 500 штук.

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", тираж - 40 000 штук.

Эти памятные монеты продолжают серию "Самолеты Украины" и посвящены многоцелевому самолету Ан-132, созданному коллективом Государственного предприятия "Антонов" благодаря многолетнему опыту и использованию новейших авиационных технологий.

На аверсе монет в центре размещена композиция: солнце, стилизованное крыло и птицы; на реверсе на зеркальном фоне изображен самолет Ан-132.

Фото: bank.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.

Также мы сообщали, что Национальный банк Украины в прошлом году уничтожил монет больше, чем на миллион гривен.