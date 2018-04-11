В прокуратуре Киева заявляют, что найденная в Днепре женщина, по предварительной информации, не является пропавшей студенткой медвуза Богомольца Мукаддас Насирлаевой. Об этом "Украинской правде" сообщили в прокуратуре Киева.

"Фото найденной женщины были предоставлены родственникам пропавшей студентки, они ее не узнали", – уточнили в ведомстве.

В то же время, в прокуратуре отметили, что официальное опознание и экспертиза все равно будут проводиться. Отмечалось, что тело женщины находилось на расстоянии 4 м от берега на поверхности воды, его передали правоохранительным органам.

Напомним, прокуратура расследует дело об исчезновении иностранной студентки в Киеве как "доведение до самоубийства".

Ранее "Страна" писала о том, что в апреле водолазы возобновили поиски спрыгнувшей с моста студентки из Туркменистана.