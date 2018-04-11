Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что 5 апреля в Николаевской области (Николаевский район) на свалке между селом Себино и селом Пески был обнаружен труп дикого кабана.

А 6 апреля в Черкасской области (село Ташлык Смелянского района) в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

Как сообщала "Страна", Рада хочет запретить продажу домашнего мяса из-за вспышки АЧС.

Ранее мы сообщали, что Польша хочет отгородиться огромным забором от России, Беларуси и Украины из-за чумы свиней.

Мы писали, что украинским фермерам компенсировали чуть больше трети за уничтоженное чумой поголовье свиней.