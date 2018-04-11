Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о передаче ранее конфискованных судом имущественных комплексов и корпоративных прав ПАО "Футбольный клуб "Металлист" под управление Харьковской областной государственной администрации (ХОГА). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Харьковская госадминистрация будет вынуждена качественно управлять этим процессом, учитывая мнение болельщиков… Речь идет о передаче в сферу управления Харьковской ОГА стадиона ФК "Металлист", - заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно пояснительной записке к правительственному документу, решение о возвращении имущества в собственность государства принял Сосновский районный суд г.Черкассы 4 октября 2017 года. Имущество включает движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки, конфискованные в ПАО "ФК "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг".

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что речь идет о передаче Харьковской ОГА имущества на сумму $65 млн.

"Как и обещал: спецконфискация имущества преступной организации Януковича продолжается... Сегодня Кабмин принял решение о передаче Харьковской облгосадминистрации конфискованного у ООО "Металлист ФК", ООО "Металлист–Арена" имущества общей стоимостью 65 млн долл.", - написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

Напомним, в октябре прошлого года Харьковский суд принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист", который принадлежал олигарху Сергею Курченко, близкому к окружению бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее "Страна" писала о том, что паводок затопил тренировочную базу харьковского "Металлиста".

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