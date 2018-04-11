В среду, 11 апреля метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Предыдущий температурный рекорд, +22,7 градусов, был зафиксирован в столице в 1959 году.

Холоднее всего в этот день было в 1954 году: тогда столбики термометра опустились до 3,9 градусов мороза.

Как сообщала "Страна", синоптик объяснила, где в Украине еще будет прохладно и пройдут дожди с грозами. На Западе Украины - очень тепло, но там уже появились первые грозы и местами льет и гремит - карта радарных данных.

Напомним, что в середине недели в Киеве обещают дождь.