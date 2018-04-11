В среду, 11 апреля на Обуховской трассе полицейский, который ехал на мотоцикле, разбил его и протаранил три машины. Правоохранитель был при исполнении, он транспортировал конфискованное средство.

Авария случилась около 9:30 напротив тренировочной базы ФК "Динамо". Об этом сообщает Информатор с места события.

Фото: kiev.informator.ua/

Как рассказали водители побитых машин, за 500-700 метров до места аварии полиция остановила водителя-владельца мотоцикла. Как оказалось, он управлял транспортным средством без прав и документов на него. После этого водитель оставил двухколесный транспорт и ушел. Чтобы транспортировать средство, один из сотрудников полиции сел за руль, однако через несколько сотен метров попал в аварию.

На скорости приблизительно 80-90 километров в час он пытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел автомобиль Renault, а после этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева. А после, двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова. Бензобак, который отлетел от мотоцикла, разбил переднюю часть Ford.

Никто, кроме водителя мотоцикла, не пострадал, сам полицейский получил травму подбородка — его госпитализировали.

Видео: Youtube.com/informator.ua

Частично данную информацию подтвердил и адвокат пострадавшего правоохранителя. Однако он подчеркнул, что водитель на мотоцикле двигался со скоростью приблизительно 70 километров в час. А столкновение произошло из-за притормозивших впереди авто.

Предварительно первая из трех машин резко сбавила скорость, остальные также были вынуждены остановиться. Полицейский на мотоцикле не смог справиться с управлением транспортного средства. Водитель первой машины в ряду скрылся с места события.

На место прибыли несколько машин правоохранительных органов. Однако все патрульные отказались комментировать ситуацию.

Как сообщала "Страна", полицейский открыл огонь из автомата, чтобы спасти подозреваемого в убийстве от толпы.

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