Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что в сирийский город Дума с 12 апреля, вводится российская военная полиция.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", - сказал Познихир.

Он также отметил, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

При этом, по его словам, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

Как сообщала "Страна", Трамп сообщил о грядущем ударе по Сирии.

Отметим, что Москва по военным каналам предупредила Вашингтон о серьезных последствиях удара по Сирии.