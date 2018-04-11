В Сирии эвакуировали главный штаб правительственной армии Асада после того, как Трамп сообщил о грядущем ударе.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую группу мониторинга прав человека.

Куда именно был эвакуирован штаб, не говорится.

Издание также отмечает, что самолеты авиации Асада переброшены на российскую базу Хмеймим.

Источник в ООН сообщил журналистам, что возможные ракетные удары США и Франции, вероятно, не затронут российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Как сообщала "Страна", в США поняли в воздух самолет "судного дня" на случай ядерной угрозы. Он способен находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Также мы писали, что после того как Дональд Трамп написал угрожающий твит об "умных ракетах", которые полетят в Сирию, несмотря на все старания России, он опубликовал еще одно сообщение в Twitter, где неожиданно весьма миролюбивым тоном предложил Москве договариваться. Президент США назвал отношения с Россией "худшими, чем когда либо".