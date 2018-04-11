В Николаевской области убили экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Он пропал без вести неделю назад. Подозреваемых в убийстве экс-чиновника задержали.

Об этом передает местное издание "НовостиN" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Источник утверждает, что полиция задержала двух подозреваемых в убийстве Полякова. Сообщается, что один из них задолжал Полякову большую сумму денег. В конце концов должники все же назначили экс-начальнику таможни якобы для того, чтобы вернуть долг.

"Во время встречи они избили экс-таможенника, а потом один из них задушил Полякова удавкой", - говорится в сообщении.

10 апреля правоохранители провели в Николаеве несколько обысков, связанных с убийством Полякова.

Артур Поляков исчез 3 апреля, когда отправился из дома на своем автомобиле Toyota. После того экс-чиновник не вернулся домой. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) Украины.

Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 годах.

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