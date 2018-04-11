В Черновицкой области в селе Магала пьяный 15-летний подросток ДТП и пытался скрыться от полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области в Facebook.

"Автомобиль марки ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД (не включил указатель поворота) заметили патрульные полицейские 10 апреля, около часа ночи, на автодороге М-19. Когда инспекторы подали водителю сигнал об остановке - тот не отреагировал, а только ускорился. Патрульные полицейские последовали за ним. В с. Магала водитель не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением, после - пытался бежать. Сразу после остановки парень, чтобы избежать ответственности, сообщил патрульным, что ему 12 лет и у него нет родителей", - говорится в нем.

Позже правоохранители выяснили, где проживает отец парня и направились туда, чтобы в его присутствии пообщаться с несовершеннолетним. Во время общения у парня заметили признаки опьянения, но он и сам не отрицал, что выпивал. Тест на состояние опьянения оказался положительным - 1,5 промилле.

Также полицейские выяснили, что парню 15 лет. Все административные полицейские составили на его отца. Автомобиль эвакуировали.

Видео: facebook.com/chernivtsipolice

Как сообщала "Страна", опубликовано видео с места ДТП в Киеве, где пьяный пешеход пытался перебежать дорогу.

Ранее под Киевом пьяный солдат с другом требовали от пенсионерки рассчитаться по долгам внука.

Мы писали, что в центре Киева пьяный хулиган напал на ребенка