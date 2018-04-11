Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг второй день подряд дает показания Сенату США по делу об утечке данных пользователей.

В частности, Цукерберга спрашивали, планирует ли он подавать иск на Cambridge Analytica.

Цукерберг, в свою очередь, заявил, что в компании недостаточно серьезно отнеслись к конфиденциальности данных, и это было большой ошибкой.

"Это была моя ошибка", - сказал основатель Facebook.

Прямую трансляцию ведет "Голос Америки".

Ранее Марк Цукерберг во время допроса заявил, что между его компанией и Россией происходит гонка вооружений в интернете.

По его словам, в Facebook ожидали от России более традиционных кибератак. Однако российская сторона постоянно изучает соцсеть, поэтому компании необходимо тратить больше на безопасность.