Президент США Дональд Трамп заявил, что вражда с Россией вызвана "фейковым и коррумпированным" расследованием относительно "российского вмешательства".

Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, дело провалили демократы-лоялисты или люди, которые работали на Обаму. Особенно конфликтным он назвал спецпрокурора Мюллера.

"Никакого сговора нет, поэтому они сходят с ума", - подытожил президент.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", ранее Трамп сообщил о грядущем ударе по Сирии.

В США даже подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir в Twitter.

А после угрожающего твита неожиданно предложил Путину договариваться.

В России прокомментировали заявление Трампа так: "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов".