В Киеве в ботаническом саду имени Фомина зацвели первые магнолии столицы. Это сезонное явление всегда привлекает туристов и жителей Киева, желающих сделать красивые фотографии. Традиционно они цветут вначале апреля.

В Ботсаду имени Фомина собрана одна из самых больших коллекций магнолиевых деревьев — высажено 65 видов из 240 существующих в природе. Об этом сообщает Информатор.

Период цветения очень большой – около месяца. А в пиковый период – во второй декаде апреля – и вовсе кажется, будто сад утопает в бело-розовой пене. Это не удивительно, ведь в общей сложности в этом саду растет почти три сотни кустов магнолии.

В парковую зону ботсада, где растет большая часть магнолий, вход бесплатный. Возле деревьев уже кружат любители фотографировать и фотографироваться, гуляют с детьми, влюбляются парочки.

Видео: youtube.com/informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве бродячие собаки напали на посетителя Ботанического сада. Город недавно предложил навести порядок на данной территории, но не имеет права вкладывать бюджетные средства до тех пор, пока подразделение не будет передано на баланс столицы.

Отметим, что в Роскомнадзоре требуют от Instagram объяснений из-за внезапной блокировки страницы Ботсада МГУ.