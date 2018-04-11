Студия Amazon намерена снять сериал под названием "Песчаная буря" (Sandstorm), основанный на биографических фактах бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Deadline.

Планируется, что за экранизацию возьмется режиссер триллера "Столкновение" Мохамед Диаб. Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.

Напомним, в октябре 2011 года боевики так называемого Переходного национального совета казнили ливийского диктатора, полковника Муаммара Каддафи. Таким образом был свергнут режим Ливийской Джамахирии, который Каддафи придумал сам и представлял как "третий путь" между капитализмом и коммунизмом.

Ранее "Страна" писала о том, что приговоренный к смерти сын Каддафи будет баллотироваться в президенты Ливии.

Также мы сообщали, что с замороженных счетов Каддафи исчезли более 10 млрд евро.