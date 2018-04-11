В среду, 11 апреля, в Днепре за Слобожанским проспектом, напротив гипермаркета METRO, вспыхнул КамАЗ. В результате пожара от грузовик сгорел дотла.

Инцидент произошел около 14:10. Об этом Информатор сообщает с места события. Водитель КамАЗа, груженного поролоном, двигался в сторону центра.

"Я ехал спокойно, как услышал, что сигналят водители. Посмотрел назад и только потом понял, что валит дым. Остановился, схватил огнетушитель и выбежал, но огонь уже перебросился наверх. Поролону, чтобы сгореть, много времени ведь не надо. Позже понял, что бессмысленно что-либо пытаться тушить уже", — рассказал Владимир, водитель грузовика.

Фото: dp.informator.ua

Вследствие пожара мужчина слегка обжег себе руки, однако от помощи медиков отказался. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Огонь полностью уничтожил автомобиль, общей площадью в 25 кв.м. На месте происшествия работали 18-й и 60-й экипажи пожарно-спасательной части, сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Видео: Youtube.com/Информатор

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