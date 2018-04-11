В конце апреля и начале мая у украинцев будет четыре официальных выходных подряд - с 28 апреля по 1 мая.

Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на правительственный портал.

Согласно решению Кабмина о переносе рабочих дней, субботу 5 мая сделают рабочей вместо понедельника, 30 апреля.

Такой перенос является обязательным для государственных учреждений и рекомендуемым для частных компаний. Если же руководство компании решит сделать 30 апреля рабочим днем, то 5 мая сотрудникам выходить на работу не придется.

Отметим, что 2 мая с этого года является рабочим днем, так как Верховная Рада исключила его из списка государственных праздников.

Кроме того, украинцы будут дополнительно отдыхать 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), несмотря на поданный законопроект о его отмене. При этом, 8 мая (День памяти и примирения) является рабочим днем.

Еще одни длинные выходные ждут жителей Украины с 26 по 28 мая. На воскресенье, 27 мая, в этом году выпадает Троица, поэтому понедельник 28 мая тоже сделали выходным.

Как сообщала "Страна", киевляне просят Кличко оставить улицы в покое и забыть о переименованиях на 7 лет.