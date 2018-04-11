Тело женщины в зимней одежде, которое сегодня нашли в Киеве в реке Днепр на расстоянии четырех метров от берега, по неофициальным данным, может принадлежать пропавшей зимой студентке медицинского университета Мукаддас Насирлаевой. Однако официально эту информацию пока не подтверждают. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, что спасатели извлекли тело с помощью веревки и передали правоохранителям несколько часов назад.

Напомним, студентка медицинского университета Мукаддас Насирлаева в минувшем феврале прыгнула с моста Патона якобы из-за конфликта с деканатом своего вуза.

По словам понятых, которые присутствовали на месте обнаружения тела, на вид погибшей, чье тело обнаружено сегодня, было около 25 лет. У нее в карманах обнаружили бумажки, влажные салфетки и немного наличных.

Напомним, прокуратура расследует дело об исчезновении иностранной студентки в Киеве как "доведение до самоубийства".

Ранее "Страна" писала о том, что в апреле водолазы возобновили поиски спрыгнувшей с моста студентки из Туркменистана.