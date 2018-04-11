В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили видео, на котором изображена прогулка на поверхности Луны.

Об этом сообщает сайт организации.

Отныне каждый желающий сможет оценить спутник Земли с превосходной четкостью, благодаря которой можно находить различные космические объекты.

Видео состоит из фотографий, сделанных за девять лет работы космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Ролик выложен в разрешении 4К, что позволяет зрителям детально рассмотреть подобранные агентством локации.

Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают об интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки привлекают их внимание.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может построить собственную базу на Луне к 2062 году - КБ "Южное".

Также в NASA провели ревизию десятков тонн мусора, который успели оставить на Луне люди.

ф