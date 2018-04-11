В Кривом Роге коммунальщики трамбовали асфальт ногами. Видео
В Кривом Роге Днепропетровской области один из коммунальщиков трамбовал уложенный в яму асфальт ногами. Попрыгав таким образом пару минут, коммунальщики начали ремонтные работы на другом участке.
Соответствующее видео опубликовала свидетель происходящего в Facebook.
Коммунальщики начали проводить выборочный ямочный ремонт дорожного покрытия на проспекте 200-летия Кривого Рога у остановки Юбилейная.
По данным очевидца, они латают выбоины асфальтом и трамбуют его подручными средствами и ногами.
"Один из коммунальщиков трамбовал ногами асфальт, положенный в яму. Попрыгав пару минут по асфальту, коммунальщики начали ремонтные работы на другом участке", - рассказала свидетельница.
Видео: facebook.com/Оля Покрышка
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