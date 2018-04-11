Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило не проверять декларацию экс-председателя Наталии Корчак по запросу НАБУ и скрыло факт обращения. Об этом "Стране" сообщил информированный источник в НАБУ.

При анализе деклараций одиозной экс-главы, а ныне члена НАПК Наталии Корчак за 2015-2016 годы, у детективов НАБУ появились сомнения в достоверности сведений декларации Корчак. И недавно они обратились в НАПК с официальным запросом на проведение полной проверки е-декларации Корчак.

Проверка должна была начаться в 15-дневный срок, который истек 11 апреля. К этому времени НАПК проверку декларации Корчак так и не начало.

Отметим, что с 5 октября 2017 НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 52017000000000659 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 ККУ (Декларирование недостоверной информации).

Соответствующее уголовное преступление касается члена НАПК Наталии Корчак. В частности, детективов смутили данные Корчак о недвижимом имуществе: квартир в жилых домах (квартира по улице Лебедева-Кумача, где Корчак указала право собственности на квартиру, которой по данным застройщика не существует; а также квартира по улице Гарматной, которой она владеет совместно с сыном, и тот якобы не сообщил ей номер корпуса, где находится квартира).

Также вопросы у НАБУ возникли по поводу использования автомобиля Skoda Oktavia А7 Корчак, который зарегистрирован на Тимер-Булатову Надежду Ивановну, мать мужа Наталии Корчак. Корчак не указала наличие права пользования и владения этим автомобилем в своей е-декларации. Это дало основание НАБУ запросить у НАПК полную проверку ее деклараций за 2015-2016 годы.

Как сообщают наши источники из НАБУ, согласно ст. 17 ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в НАПК был направлен запрос о назначении и проведения полной проверки электронной декларации Корчак за 2015-2016 годы.

Однако, 11 апреля 2018 завершился 15-дневный срок, когда в соответствии с разработанным и принятым НАЗК "Порядком проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" должна была начаться полная проверка электронной декларации Корчак. 10 апреля 2018 состоялось очередное заседание НАПК, на котором было принято решение о начале полной проверки по 60 должностным лицам, и среди тех 60 человек нет фамилии Корчак.

Как "Стране" объяснил источник из НАБУ, согласно "Порядку проведения контроля и полной проверки деклараций" конечным днем, когда должно быть принято решение о начале полной проверки, является 11 апреля. Но так как 10 апреля состоялось заседание НАПК, а эта дата предпоследняя перед датой окончания срока начала проверки декларации, то НАПК должно было принять решение о начале проверки 10 апреля или провести заседание 11 апреля 2018, чтобы начать проверку декларации Корчак. Вместо этого в НАПК вообще скрыли факт обращения НАБУ с запросом на полную проверку декларации Корчак. И никакую проверку не начали. По словам нашего источника, в действиях руководящего состава НАПК по вопросу проверки е-декларации Корчак, которая раньше возглавляла этот орган, на лицо – явный конфликт интересов.

"По идее, Национальная полиция в этой ситуации должна составить на нового голову НАПК Мангула и его заместителя Патюка протокол о совершении ими административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренное ст. 172-7 КУоАП", - полагает собеседник "Страны" в НАБУ.

Как сообщала "Страна", ранее НАБУ допросило главу НАПК Корчак, ее мужа и свекровь по делу о паркоместах

Мы писали, что глава НАПК Корчак в феврале получила 130 тыс гривен зарплаты.