В Днепре полицейские задержали криминального авторитета по прозвищу Азим, который требовал $10 тысяч за возвращение угнанного автомобиля Toyota Prado местной жительнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Материал по данному факту зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, а уже на следующий день подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое.

Фото: dp.npu.gov.ua

Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Как сообщала "Страна", из колонии в Житомирской области сбежал опасный преступник. Опубликован фоторобот.

Также "Страна" писала, что ранее полиция выдворила из Украины криминального авторитета Хасана.