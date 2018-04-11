В Днепре задержали криминального авторитета, обещавшего вернуть даме угнанный Toyota Prado
В Днепре полицейские задержали криминального авторитета по прозвищу Азим, который требовал $10 тысяч за возвращение угнанного автомобиля Toyota Prado местной жительнице.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Материал по данному факту зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, а уже на следующий день подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое.
Фото: dp.npu.gov.ua
Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области.
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Также "Страна" писала, что ранее полиция выдворила из Украины криминального авторитета Хасана.