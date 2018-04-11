Информация о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещений и прилегающих к ним территорий – взрывоопасные предметы не обнаружены", - сказано в сообщении львовской полиции.

На время проверки из трех зданий эвакуировали около 800 человек.

Фото: lv.npu.gov.ua

В настоящее время полиция устанавливает личность анонима, приславшего сообщение на адрес электронной почты Центра безопасности города.

В среду около полудня неизвестный сообщил о минировании трех бизнес-центров во Львове, которые расположены по ул. Героев УПА, Промысловой и Богдана Хмельницкого.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.

Также во Львове перед 8 марта "заминировали" сразу три бизнес-центра.