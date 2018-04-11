Ответом России на новые санкции США может стать ограничение на ввоз и продажу различных американских товаров на российском рынке.

Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ВВС.

Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу на санкции США примет президент России.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - сказал премьер-министр России.

По его словам, Россия не исключает возможность обращения за защитой в торговые институты в ответ на попытки "наказать русских" и "использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки".

"Попытки давления, включая неприкрытое использование всяких санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются", - рассказал он.

"Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", - сказал Медведев депутатам. "Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем".

Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple. В бытность президентом его неоднократно видели с iPhone и iPad. Позже ему дарили российские смартфоны, и сам он говорил, что пользуется другими телефонами. Но в ноябре 2017 года его снова сфотографировали с iPhone X, на который премьер фотографировал себя.

Ранее Медведев не исключал, что ответные меры могут касаться "действующих торговых отношений и процедур". По словам экспертов, у России и США нет эксклюзивных торговых соглашений. Но обе страны являются членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил $24 млрд, из которых на поставки России в США пришлось $17 млрд. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения. До введения санкций Штаты также были крупным поставщиком в Россию оборудования для нефтедобычи.

Если власти России захотят пойти по пути торговых ограничений, у них есть ограниченный набор опций, признавал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"У нас не настолько развиты торгово-экономические и инвестиционные отношения с Соединенными Штатами", - подытожил Шохин. На низкую степень сотрудничества обращали внимание и эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований в докладе о российско-американских торговых отношениях.

Как сообщала "Страна", Вашингтон вступил в решительную схватку за сохранение своего глобального доминирования. Мы анализировали происходящее в материале "Империя наносит ответный удар".

Отметим, что Китай отказался девальвировать юань из-за санкций США.