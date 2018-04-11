Все учебные заведения Турции, в т.ч. и школы, получили право на факультативное изучение украинского языка.

Соответствующий указ был обнародован в среду, 11 апреля 2018 в "Официальном вестнике", который публикует турецкие законодательные акты, передает Hurriyet Daily News.

В постановлении турецкого Кабмина говорится, что украинский, а также болгарский языки отныне будут преподавать факультативно в официальных и неофициальных учебных заведениях страны.

Среди иностранных языков в Турции обязательным для изучения учащимися в возрасте от семи до восемнадцати лет является английский. Ученики также могут выбирать для изучения немецкий и французский языки.

Ученики в возрасте от 13 до 16 лет могут изучать языки, на которых говорят в Турции и соседних странах, в том числе курдские диалекты курманджи и сорани, лазский, абхазский и грузинский языки.

По данным исследовательского языкового центра SIL International, в Турции говорят в общей сложности на 40 различных языках, включая арабский, грузинский, персидский и греческий.

Как сообщала "Страна", в Энергодаре избили гражданина Турции и ограбили его квартиру. С телесными повреждениями мужчину доставили в местную больницу.

Отметим, что Турция поддержала введение миротворцев на Донбасс.