На Закарпатье покрылась молочно-белыми цветами магнолия Кобус. Именно эта разновидность магнолии уже традиционно первой начинает цвести весной в Ужгороде. Растение, родиной которой является Япония, достаточно комфортно чувствует себя в условиях местного климата, сообщает Укринформ.

Фото: ukrinform.ua

Всего на территории Ужгорода прижились более 20 разновидностей магнолии. Как рассказывают специалисты говорят, первые деревья магнолии в городе высадили более 100 лет назад. С тех пор магнолии облюбовали здешний климат и чувствуют себя здесь очень неплохо.

Свидетельством этому является ежегодное пышное цветение деревьев. Любопытно, что весь период цветения магнолий разных видов в Ужгороде длится более трех месяцев.

Ранее "Страна" писала о том, что первая леди решила убрать с лужайки перед Белым домом одну из трех легендарных магнолий.

Также мы сообщали, что в Ужгороде зацвело Иудино дерево.