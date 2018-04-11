Сегодня, 11 апреля, мимо Земли пролетит гигантский астероид 2018 GG размером с многоэтажный дом. Он приблизится на максимальное расстояние к нашей планете.

Об этом сообщает Astronews.

Этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 км/с, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километров.

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 года при помощи обзора неба Catalina Sky Survey (CSS).

Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета (США).

Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Согласно прогнозам специалистов, в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

Ранее планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки. При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы.

Как сообщала "Страна", в этом году астероиды опасно приблизятся к Земле более трех десятков раз.

Напомним, в NASA предложили бороться с астероидами неожиданным способом. Ученые намерены изменять их орбиту.