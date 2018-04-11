Дональд Трамп сегодня впервые прокомментировал ситуацию по Сирии, которая балансирует на грани глобальной войны.

Заявлений от американского президента весь мир ждал последние два дня. Но сделал он их таким образом, что оставил больше вопросов, чем ответов.

Так, с разницей в полчаса он выпустил два эмоционально-взаимоисключающих твита.

В первом он пообещал России удар по Сирии "новыми и умными" ракетами. Во втором - призвал Россию дружить и остановить гонку вооружений.

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь в России, потому что они прилетят, славные, новые и "умные!". Вы не должны быть партнером для животного, убивающего своих граждан и наслаждающегося этим!", - написал Трамп сначала.

Следом за ним появился твит, в котором не осталось и следа от бравады.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. Для этого нет причины. Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Прекратим гонку вооружений?" - написал Трамп.

В украинском сегменте Facebook столь резкая перемена настроений вызвала настоящий шквал эмоций.

Политолог Виталий Кулик считает, что верить США теперь нет резона.

"Кто теперь поверит Вашингтону? Разница между твитами Трампа меньше часа. Сначала он угрожает и тут же предлагает разрядку:( может таки отобрать у Трампа твиттер. Всем же лучше будет...", - написал он в Facebook.

Несмотря на серьезность ситуации, многие откровенно иронизируют над ней:

"Что может один человек со смартфоном и аккаунтом в социальных сетях, если он лежит утром в кровати? Назначить встречу? Сообщить боссу, что он болен и не придёт в офис? Заказать пиццу?

Если он президент США, то может весь мир привести в оцепенение, повлиять на цену нефти и биржевые индексы. Впервые соглашусь с демократами: отключите кто-то ему Твиттер!

P. S. И объясните кто-то ему, что сбивать все американские ракеты над Сирией пообещал в интервью ливанскому телеканалу посол России в Бейруте. Негоже президенту сверхдержавы реагировать на фантазии какого-то посла. Даже Климкин не стал бы это делать", - пишет политолог Олег Волошин.

"Последние твитты Трампа выглядят так по-женски, сразу себя вспомнила. Сперва всем объявляю о том, что сажусь на диету и кроме курицы ничего есть не буду, а через полчаса выбираю в меню десерт", - пишет телеведущая Надежда Сасс.

"Кто-нибудь, заберите у Трампа айфон и твиттер", - пишет вслед за другими спикерами журналист Кристина Бондаренко.

"Заберите у Донни Твиттер)) Ну а если серьезно, то он мне нравится. Впервые за долгое время появился президент, который настолько непредсказуемый, что даже ненормальных заставил притихнуть. Ын уже не размахивает атомной дубинкой. Скоро Путина поставит на место. Иррациональная рациональность во всей красе. И его чертовски все недооценивают", - пишет блогер Павел Вернивский.

Адвокат Елена Лукаш интересуется, стоит ли делать ремонт в квартире после твиттерных метаний Трампа.

"Есть в ленте специалисты? Как называется это, мягко говоря, странное поведение?

И стоит ли делать ремонт... в связи с апокалипсисом, анонсированным в твиттере?

Или уже не стоит?"

"На всякий случай собрал сумку в армию", - пишет израильский военный и украинский волонтер Виктор Верцнер, комментируя заявления Трампа.

"Тут смеются, почему Трамп сначала пишет твитт "Берегись, Россия!", а за ним сразу твитт "С Россией надо договариваться".

Так все логично. Клоунада с имитацией "холодной войны" закончится. А потом Трамп скажет: я же все время обещал договориться с Путиным", - считает политолог Дмитрий Корнейчук.

"Кажется, что в Овальном кабинете Трамп борется с кем-то за телефон, с которого пишутся его твиты. Они колотят друг друга, катаются по полу, апперкоты, неспортивные удары по яйцам. Кто-то один берет верх, и успевает написать твит "П ..да вам, россияне, наши ракеты уже летят". Затем его сбивают с ног и снова катаются, и уже побеждает другой, и быстро набирает "Россия наш друг и товарищ, давайте жить мирно?». И все это в течение десяти минут. Так вижу", - иронизирует блогер Антон Ходза.

"За полчаса в Твиттере Трамп способен развестись с женой и сыграть новую свадьбу с той же женщиной", - продолжает потоки иронии блогер Сергей Наумович.

В связи с твитами Трампа пользователи соцсетей вспомнили шутливые угрозы Рональда Рейгана.

""Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут".

Заявление в прямом эфире радио президента США Рональда Рейгана в 1984 году. Позже оказалось, что Рейган разминался перед сообщением о новых порядках в школах и не знал, что микрофон уже включен. Размялся.

Вот эта история мне сейчас и вспоминается, по итогу двух твитов Трампа", - пишет журналист Максим Войтенко.

Впрочем, были и попытки более серьезно оценить ситуацию.

"А вообще такое ощущение, что вся эта имитация противостояния США и России в Сирии, которое может якобы привести к мировому кризису, - это подготовка к встрече Трампа и Путина.

Дескать, за пять минут до глобальной катастрофы они сели за стол и договорились. Такое себе повторение Карибского кризиса - но без ядерных ракет.

Причем реально все договорено в 2017-м в рамках "Большой сделки". И о Сирии, и Украине, и КНДР, и Иране. Но надо же ее результаты как-то вывести из сумрака, показав, что все молодцы - и Трамп, и Путин", - пишет Дмитрий Корнейчук.