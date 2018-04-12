И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в последнее время объявила настоящую войну почившей в бозе советской медицине. Она начала целую кампанию по развенчиванию "советских мифов".

Супрун практически еженедельно отменяет диагнозы и традиционные медицинские практики - правда, делает это исключительно через Facebook.

Что же касается реальных процессов по отмене "мифов", то о них ничего неизвестно - официальных сообщений об пересмотре диагноза "дисбактериоз" или "вегето-сосудистая дистония" из МОЗ не поступало.

"Страна" вспомнила, от чего призывала отказаться Супрун через Facebook и как на это реагировали комментаторы ее постов.

Дисбактериоз

10 апреля, и.о. министра заявила, что мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения. "Если вас направили сдавать анализ на "дисбактериоз", вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не торопитесь. Международная медицина не знает такого диагноза", - заявила Супрун.

"В организме человека очень много различных видов микроорганизмов - это и бактерии, и вирусы, и грибки. Сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда же баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание. Это явление современные ученые также называют "дисбактериоз" или "дисбиоз", однако понимают под ним совсем не тот "дисбактериоз", который может часто встречаться в украинских больницах", - объяснила она.

По ее словам, симптомы, которые кроются за так называемым дисбактериозом, могут вызываться десятками причин, которые нужно искать в каждом конкретном случае.

Многие комментаторы не согласились с Супрун.

Так, киевлянка Елена написала: "Все это так! Но ни один врач не опровергнет то, что есть такие последствия, как дисбактериоз, например, от приема антибиотиков и не только! Мне уже трижды приходилось дополнять врачей (очень умных и профессиональных!), которые после назначения сильного антибиотика не назначили пробиотик! И "результат" появился мгновенно ... Вместе с болезнетворными бактериями погибают и нужные организму. А если антибиотик подобран неправильно, либо вообще без пробы, тогда лечение проводится в три этапа. (После трех макролидных таблеток, я лечила расстройства КШТ целых три недели!) Поэтому, иногда стоит немного погуглить, а не верить общим репликам, даже если их пишет министр".

Еще один комментатор Виктор иронизирует: "Я представляю, как после информации и.о. министра из Украины заплакали производители Хилак-Форте - немецкая фирма "Меркле ГмбХ". А вместе с ними производитель Линекса - "Лек", фармацевтическая компания из Словении (Lek Pharmaceuticals d. D.). Пожалуй, ни в Германии, ни в Словении ничего не слышали о "доказательной медицине"".

Пользовательница, которая утверждает, что работает врачом в Германии, пишет, ссылаясь на немецкие медицинские источники:

"Считаю статью недостаточно познавательной. Позволю себе вопрос, это информация для врачей или пациентов? Если для врачей, то это мизерная статья. О чем здесь идет речь? И почему ведущие клиники Германии тогда предлагают трансплантацию кала от донора, у которых нет патологии пищеварительного тракта, больному человеку - реципиенту?"

Сквозняки

В начале апреля Ульяна Супрун заявила, что украинцам не нужно бояться сквозняков. "Сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в закрытом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - будете хуже воспринимать перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", - написала Супрун в Facebook.

"Другое дело - длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме", - добавила она.

Супрун подчеркнула, что в любом помещении необходимо обеспечивать постоянную рециркуляцию воздуха, при этом не навредить комфорту друг друга.

В целом комментаторы не стали отрицать, что боязнь сквозняков у нас преувеличена. Однако и относиться к ним легкомысленным считают по меньшей мере странным.

Пользователь с ником Доктор Онколог уточняет, что все-таки сквозняк может быть опасным: "Те кто учился в мед вузе, тот знает, что опасность в сквозняках лежит в его силе и температуре. В случае, если сквозняк сильный и температура ниже температуры тела человека, он может представлять опасность, так как вызывает переохлаждение организма, снижение его реактивности. Гигиена: 3 курс, раздел "коммунальная гигиена" и "гигиена человека и окружающей среды".

Другие комментаторы Супрун упрекнули в том, что она пишет о неважных вещах, а о серьезных молчит: "Министр здравоохранения пишет очередной пост в Фейсбуке. Не об отсутствии необходимых препаратов для онкобольных, не о развитии трансплантологии в Украине, не о взятках в больницах и даже не о самой медицинской реформе. О сквозняке... Вот уровень Министра ... Писать в социальных сетях про йод, зеленку, манту и сквозняки".

Также в комментариях пишут: "Все супер, по сквознякам понятно, не очень понятно, где взять противостолбнячную сыворотку или иммуноглобулин. Их как не было, когда искали в прошлом году по всей Украине для детей, так до сих пор и нет ... спрашивается, сквозняк же опаснее для человека, чем столбняк?"

Вегето-сосудистая дистония

В марте Супрун сообщила, что в мировой медицине не существует такого диагноза, как вегетососудистая дистония.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", – отметила она.

Супрун объяснила, что же такое ВСД на самом деле. Это синдром, который используют при комплексе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним скрывается целый комплекс симптомов. Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни, которую нужно лечить.

Поэтому Супрун призвала не удовлетворяться таким диагнозом, а настаивать на поиске настоящей причины.

Пользователи возразили Супрун, что проблема диагноза "ВСД" не в "дремучести" наших врачей, а в финансовой несостоятельности большинства пациентов. Не каждый сможет позволить себе многоуровневую диагностику и развернутые анализы, чтобы докопаться до первопричины дистонии, пишут комментаторы министра. Поэтому нужно решать проблему доступности лекарств и медуслуг.

"Вопрос в том, что ВСД является результатом финансовой несостоятельности большинства граждан выявить первопричину возникновения этого синдрома, рекомендую госпоже министру посчитать стоимость хотя бы тех анализов и диагностических процедур, о которых она написала в этом посте, и сравнить с уровнем з/п большинства населения. И поверьте - это далеко не полный перечень того, что необходимо сделать для истинного диагноза", - пишет пользователь Богдан Земляный.

Пользователь Виталий Завгородний также указывает на дороговизну обследований и анализов:

"Общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога - итого, по новой методике с вас 3054782 гривны 28 копеек".

Врач Елена Горбань считает, что у дистонии не обязательно должна быть причина в виде "более серьезной болезни" - достаточно и простого стресса, в котором живут миллионы украинцев:

"Вы действительно считаете что психосоматических расстройств не существует, обязательно должна быть болезнь? Стресс, при котором производится куча гормонов никак не нарушают функции всех органов, например "медвежья" болезнь перед экзаменом, а после - все нормально? А если человек в стрессе каждый день в условиях выживания, как мы сейчас, то организм должен работать как часы?"

Врач Алексей Овсянников считает, что Супрун "открыла Америку". По его словам, большинство украинских докторов знают, что дистония - не "отдельная" болезнь. Но диагноз ВСД является поводом к дальнейшему обследованию пациента. А если его отменить, то больной просто останется и без обследования, и без помощи.

"С планом обследования согласен. Любой грамотный врач его назначает при вышеописанных жалобах. И пусть он хоть сто раз напишет ВСД! Если он правильно обследовал пациента, исключил органическую патологию и назначил соответствующую терапию и консультацию психиатра, он все сделал как нужно. ВСД - синдром, по моему мнению, имеет право на существование на момент диагностического поиска. По МКБ 10 F 45 Соматоформные расстройства - диагностический поиск окончен, органической патологии не выявлено. С такими гонениями на само название ВСД пациент останется и без обследования, и без помощи. Предлагаю, как альтернативу, также обвинять врачей в безграмотности, которые устанавливают диагноз ДЭП или ХНМК. Такого диагноза тоже не существует в МКБ 10. Зато есть множество аналогов, не всегда точно отображающих сущность заболевания. Достала эта охота на ведьм. Хватит натравливать Пациента на Врача!"

Флюорография

Также Ульяна Супрун призывает к отмене флюорографии. По ее мнению, это является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть, – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", – пишет она.

Фтизиатр с 20-летним стажем Валерия Косовцева в комментариях к посту Супрун ответила: "Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок. Кстати в СССР, в 80 годы уровень заболеваемости был как в развитых странах, а эпидемия началась как раз в период развала медицины. А хвататься за переделку всего и сразу – семейная медицина, стационарная помощь, специализированная, – не создав базу в виде страховой медицины, преступно. Вы в курсе, что порядка 10% пациентов не переносят стандартные схемы, это при обычном процессе, а при устойчивом – все 50%? А неосторожные заявления Ваши, как высшего представителя медицины, непозволительны".

Киевский врач Валерий Зукин приводит ссылку на документ Всемирной организацииздравоохранения и говорит, что в нем флюорография названа одним из основных методов диагностики туберкулеза:

"В этом документе ВОЗ как раз, наоборот, флюорография (Chest X-Ray) считается наиболее чувствительным методом скрининга. Или я чего-то не понимаю?".

Подробные отзывы на инциативу Супрун по флюорографии "Страна" уже анализировала.

Перекись водорода

По словам и.о. министра здравоохранения, привычная украинцам перекись водорода практически бесполезна при обработке ран. Нет никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления. Также сомнительным является ее свойство обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, так как некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие H2O2.

"Перекись водорода эффективна для механической очистки раны - то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов", - написала Супрун.

В комментариях сразу несколько человек поправили и.о. министра, что в быту перекись принято использовать не для дезинфекции, а для промывания ран и остановки крови в небольших повреждениях кожи. А для обеззараживания люди пользуются другими средствами.

Пользователь Кира Меньшова: "Это ли не пост достойный и.о.министра Здравоохранения! Реферат для средней школы. Перекись (3%) используется как средство для остановки крови при порезах. Для промывания ран, особенно в условиях далеких от стерильности, она подходит наилучшим образом, т.к.распадается на кислород и воду. Для улучшения заживления используется Хлоргексинид. Сами навязали нам тупость и сами спасли от невежества!"

Комментаторы заподозрили, что Минздрав просто лоббирует выход на рынок более дорогих лекарств иностранного производства.

Оля Попова: "Перекись не помогает, а поможет зарубежное средство, которое будет стоить 15 $ и будет в составе та же перекись. Это что-то вроде того что сейчас происходит с Omega 3 (350-1000грн) и рыбьим жиром (50-159грн)".

Владимир Штарк также возражает и.о. министра:

"Это ссылки 12-летней давности, где говорится лишь о том, что при определенных условиях 3%-раствор может мешать заживлению ран. При контакте перекиси с раной она пенится, что механически очищает рану от мертвой ткани, но также это может разрушать клетки-фибробласты, которые восстанавливают соединительную ткань и лечят рану. По этой причине перекись не рекомендуется для длительного использования. В тоже время 0,15%-раствор благоприятно влияет на заживление.

Также некоторые типы аэробных бактерий, таких как стафилококки, имеющие фермент каталазу, который восстанавливает перекись водорода до воды и кислорода, тем самым уменьшая ее окислительные свойства. Тем не менее перекись водорода ингибирует размножение бактерий и является бактериостатическим средством, что также предотвращает развитие инфекции.

Имеем несколько манипуляций:

1. Перекись не помогает заживлять и обеззараживать раны - ложь. Заживляет и обеззараживает;

2. Для механического очищения раны достаточно промыть ее проточной водой, она это сделает не хуже, чем перекись водорода - ложь. Перекись водорода очищает раны путем увлажнения и размягчения засохшей крови, а также любых загрязнений в ране. При контакте с раной перекись пенится, что помогает механически очищать рану, а кислород в пене убивает бактерии.

Перекись водорода - сильный окислитель, окисляющая способность которого сильнее хлора и марганцовки. Бактерицидные свойства перекиси водорода давно доказаны и используются по всему миру. С её помощью производят дезинфекцию питьевой воды, систем кондиционирования, стерилизацию медицинских инструментов, обработку ран и многое другое".

Пробы Манту

Супрун также развенчала один из самых популярных в советское время мифов о том, что пробу Манту нельзя мочить.

"Многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает", - написала она.

Супрун добавила, что в рекомендациях западных организаций нет никаких рекомендаций на этот счет.

В комментариях к посту Супрун пользователи не спорили с министром. Но в основном шутили о том, что эта информация перевернула их представления о мире.

Кроме того, некоторые пользователи сообщали, что за границей действительно не предупреждают о том, что пробу якобы нельзя мочить.