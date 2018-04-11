В среду, 11 апреля, в Киеве на берегу Днепра нашли тело женщины, которое некоторое время находилось в воде. Об этом сообщает Эспрессо.

Тело обнаружили недалеко от моста Патона на правом берегу около 14:00. Погибшую заметили случайные прохожие, которые вызвали полицию.

Женщина была одета в зимнюю одежду и перчатки.

Как сообщается на сайте ГосЧС, спасатели достали тело женщины из реки Днепр при помощи веревки.

Как оказалось, тело женщины находилось в воде на расстоянии 4 метра от берега.

Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.

Фото: espreso.tv

Место обнаружения женщины на карте Фото: espreso.tv

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее столичные патрульные нашли на проспекте Науки женщину в луже крови.

У пострадавшей были порезаны пальцы и есть подозрения на перелом таза и позвоночника.

Напомним также, что под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу.