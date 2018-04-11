В Киеве возле Днепра нашли тело женщины в зимней одежде
В среду, 11 апреля, в Киеве на берегу Днепра нашли тело женщины, которое некоторое время находилось в воде. Об этом сообщает Эспрессо.
Тело обнаружили недалеко от моста Патона на правом берегу около 14:00. Погибшую заметили случайные прохожие, которые вызвали полицию.
Женщина была одета в зимнюю одежду и перчатки.
Как сообщается на сайте ГосЧС, спасатели достали тело женщины из реки Днепр при помощи веревки.
Как оказалось, тело женщины находилось в воде на расстоянии 4 метра от берега.
Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.
Фото: espreso.tv
Место обнаружения женщины на карте Фото: espreso.tv
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее столичные патрульные нашли на проспекте Науки женщину в луже крови.
У пострадавшей были порезаны пальцы и есть подозрения на перелом таза и позвоночника.
Напомним также, что под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу.