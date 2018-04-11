Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в соцсети о подписании в ближайшее время соглашения о либерализации визового режима с Македонией.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - написал он на своей странице в Тwitter в среду, 11 апреля.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Украина впервые примет участие в саммите министров иностранных дел стран Большой семерки.

Также мы сообщали о том, что в МИД Украины сообщили, когда можно ждать новой встречи в нормандском формате.