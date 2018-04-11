Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, ходатайствовала о возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность.

Также она потребовала несколько разрешений на свидания с ее официальными помощниками-консультантами.

Сканкопии соответствующих обращений Савченко на имя генерального прокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилы Денисовой обнародовала пресс-служба нардепа на ее странице Facebook в среду, 11 апреля.

В письме, адресованном генеральному прокурору, Савченко просит не препятствовать ее деятельности как народного депутата и предоставить разрешение на свидание с ее помощниками-консультантами.

Она отмечает, что согласно действующему законодательству, содержащимся в СИЗО лицам предоставляется право на свидание не менее трех раз в месяц по письменному разрешению следователя или суда. В тоже время, согласно приказу Министерства юстиции Украины № 460/5 от 2013 года такое разрешение является действительным только для одного свидания.

"Поэтому прошу выдать несколько разрешений на свидания моим помощникам-консультантам", - сказано в письме.

В частности Савченко просит предоставить разрешения встретиться с ее помощниками-консультантами Татьяной Сапсай, Ириной Юзик, Татьяной Проторченко и Сергеем Калякой.

Кроме того, Савченко в своем письме Денисовой просит уполномоченного Верховной Рады по правам человека поспособствовать предоставлению нескольких разрешений на свидание с ее помощникам.

В письме омбудсмену Савченко заявляет о том, что "незаконное и предвзятое" лишение ее свободы из-за ее политической деятельности препятствует ее активной политической и общественной деятельности, и просит Л.Денисову обеспечить осуществление ее депутатских полномочий, таких как работа с обращением граждан, депутатское реагирование на незаконные действия должностных лиц, защита прав граждан, парламентская работа и т.д.

"Поэтому прошу вашего вмешательства относительно предоставления разрешения на свидание с моими помощниками-консультантами", - сказано в письме нардепа.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Как сообщала "Страна", в СБУ считают, что Савченко в госпитализации не нуждается, несмотря на спазмы и рвоту. Арестованная Савченко сама попросилась, чтобы ее обследовали врачи.

Напомним, как Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой.