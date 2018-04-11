Александр Захарченко, "глава" так называемой "ДНР", распорядился провести военные сборы среди резервистов.

"Распоряжение" обеспечивает формирование резерва в период нарастания военной угрозы, сообщают местные сайты в среду.

Отмечается, что "администрациям городов и районов" "ДНР" поручено разработать план организации взаимодействия с отделами военного комиссариата.

"Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обязаны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, включенным в состав резерва на период их участия в учебных военных сборах", – говорится в сообщении.

"МВД окажет содействие по розыску, призыву и доставке к месту проведения военных сборов граждан, пребывающих в запасе, в случае их неявки на место и во время, указанные в повестке отдела военного комиссариата ДНР без уважительных причин", – пишут СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что "Давно такого не было". Донецк утром пережил сильный обстрел. В Донецке и его пригородах ранены трое мирных жителей, повреждены восемь домов.

Также Следком России расследует обстрел КПП "Еленовка" на Донбассе, в результате которого ранили женщину.