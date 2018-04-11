Вчера, 10 апреля, итальянская "Рома" в невероятном матче 1/4 Лиги чемпионов разгромила испанскую "Барселону" со счетом 3 - 0 (первая игру "волки" проиграли 1 - 4 - Прим. Ред.) и выбила каталонцев из турнира.

Телеканал Футбол 1 провел обзор испанской прессы, которая камня на камне не оставила от своей команды.

Так газета "Marca" считает, что вчера ночью произошло "падение империи "Барсы" и отмечает: "Худшее случилось, но это был справедливый результат. "Барса" провела ужасную игру, без обороны и атаки, и не смогла бороться с прямотой и сердцем "Ромы".

"El Mundo Deportivo" назвало результат противостояния "историческим низвержением "Барсы" в Риме" и отметило "невероятный камбэк" "Ромы", а также "палачей" команды - Костаса Маноласа и Даниэле Де Росси.

Издание "Sport" вышло с заголовком "Крах "Барсы в Риме". Отчет о матче называет его "катастрофической игрой, в которой игроки Вальверде не знали, как остановить своих соперников, которые были гораздо более интенсивными, агрессивными и ясновидящими в игре".

Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома "Барсы" президент "волков" нырнул в римский фонтан.