Депутат Верховной Рады, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак (БПП) задекларировал 150,7 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Годовой доход депутата составили 258 тыс. гривен зарплаты, 253 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 38 тыс. гривен - компенсация стоимости проезда, 120 млн гривен - возвращенный заем, а 30,2 млн гривен - прибыль от отчуждения ценных бумаг.

Демчак подарил своей супруге 350 тыс. гривен на покупку автомобиля BMW 3 series 2012 года выпуска.

Также в ее собственности Land Rover Range Rover Evoque Prestig 2012 года выпуска, а сам депутат арендует Mercedes Benz 2015 года выпуска (точная модель автомобиля не указана).

Жена израсходовала 3,1 млн гривен на аренду дома площадью 355 кв. м в Лондоне (Великобритания).

У супруги депутата есть акции в британской компании UBG Corporation LImited номинальной стоимостью 4,4 млн гривен.

Демчак проживает в доме в Киевской области площадью 377 кв. м своего отца, а также в его общей с отцом и матерью собственности есть квартира 50 кв. м в Винницкой области.

В декларации также отмечается, что 2,1 млн гривен было израсходовано на обучение детей в Великобритании, а 1 млн гривен - на благотворительную помощь.

За 2015 год Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств, а в 2016 году одолжил 120 млн гривен.

Как сообщала "Страна", Руслан Демчак (БПП) живет в доме площадью 377,40 кв.м. в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, который находится в двух километрах от Киевской окружной дороги. Этот дом принадлежит его отцу. Он использует компенсацию за аренду гостиничного номера.

Ранее депутат от БПП Демчак задекларировал астрономическую сумму наличных.