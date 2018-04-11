Во Львове спасателям пришлось спасать семилетнего ребенка, голова которого застряла между металлическими прутьями ограждения летней площадки библиотеки. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 апреля днем на улице Симоненко.

Как выяснилось на месте вызова, семилетний ребенок во время игры просунул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями и ребенок не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью ручных гидравлических ножниц разрезали и разжали металлические конструкции ограждения, освободили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.

Фото: dsns.gov.ua

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