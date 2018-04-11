Находившегося почти 10 лет в международном розыске за совершение разбойного нападения 30-летний гражданин Молдовы взят под стражу (экстрадиционный арест) в Житомирской области.

Об этом в среду, 11 апреля сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко со ссылкой на прокурора прокуратуры Житомирской области по международно-правовым поручениям Павла Толкачева.

Такая мера пресечения применена по ходатайству Житомирской облпрокуратуры, постановлением Богунского районного суда г.Житомира.

Прокуратура Житомирской области предпринимает меры для обеспечения выполнения компетентными органами Украины требований Европейской конвенции о выдаче гражданина Республики Молдова.

"Он (П.Толкачев - Прим.Ред.) добавил, что отныне 30-летний гражданин Республики Молдова, который почти 10 лет находился в международном розыске за совершение разбойного нападения (проживал в Овручском районе), будет находиться под арестом до решения Министерством юстиции Украины вопроса об его выдаче и фактической передаче компетентным органам запрашивающего государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура области, в соответствии со ст.587 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводит экстрадиционную проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче задержанного.

Фото: facebook.com/Андрій Лисенко

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