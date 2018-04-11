Международный аэропорт "Одесса" продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины относительно передачи аэропорта Нацагентству по управлению активами (АРМА). Об этом сообщил директор Павел Прусак, отмечается на странице аэропорта в Facebook.

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме – обслуживание пассажиров и воздушных судов производится в соответствии с суточным планом полетов и сезонным расписанием. В настоящее время проводится правовая оценка сложившейся ситуации. Аэропорт является сертифицированным Госавиаслужбой Украины предприятием, которое входит в состав авиационного транспорта Украины, его деятельность связана с обеспечением безопасности полетов и пассажиров, и любое вмешательство может привести к необратимым последствиям", - заявил он.

Прусак уверен, что вышеуказанные действия государственных органов не должны привести к остановке или сбоям в работе аэропорта.

Фото: facebook.com/odessa.aero

Напомним, 10 апреля 2018 года НАБУ сообщило об аресте имущества Одесского аэропорта и о передаче его в управление АРМА. Как сообщили в НАБУ, решение об аресте этих активов и дальнейшую передачу АРМА еще 29 марта принял следственный судья Соломенского райсуда Киева. Он удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО Odessa airport development (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, должен обеспечить выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одесса.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура объявит в розыск депутата Одесского облсовета, которого подозревают во взятке детективу НАБУ.

Ранее нардеп Логвинский отрицает свою причастность к уголовным делам САП и НАБУ.