Популярный украинский певец Олег Винник в соцсети показал видео, на котором запечатлены его занятия в спортзале.

"Щастя буває різне, як ви здогадалися. Ранок почався з виснажливого тренування в залі. До речі, вперше самостійно змонтував відеоролик. Як вам?"- написал певец в своем посте.

Стоит отметить, что видео заинтересовало поклонниц артиста, которые стали активно комментировать увиденное.

"Вау! Круто! Нарешті дочекались від Вас вісточку, дуже сумуємо! Діліться частіше з нами своїми здобутками - завжди раді бачити і підтримаємо";

"Прикольно. Мені подобається ваше почуття гумору";

"Ай, классно как, Олег. Супер! Всего-всего хорошего";

"Олег Анатольевич! У вас многому можно поучиться. Вы - человек талантливый во всем, за что не беретесь. Так любить жизнь может не каждый";

"Смотрела Ваш ролик с улыбкой! Вы - Мастер поднять настроение! Удачи".

Ранее "Страна" писала о том, что накануне Пасхи певец Винник открыл сезон шашлыков.

Таке мы сообщали, что певица Руслана разбила голову за полчаса до международной конференции, на которой планировала выступить.