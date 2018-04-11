Динамика цен на самую ценную криптовалюту - биткоин - за неделю осталась без особых изменений. При этом перед католической Пасхой биткоин опустился ниже $7000. Сейчас биткоин торгуется у отметки 6700 долларов.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам аналитика Альпари Максима Пархоменко, на неделе рынки по-прежнему находились в отрицательной "красной" зоне и пикировали вниз. При этом по сравнению с прошлой неделей снижение цен постепенно начало замедляться.

"Вторая по капитализации монета ethereum торгуется на уровне $380, и за неделю она не изменилась в цене", - сказал Пархоменко.

По словам Пархоменко, на прошлой неделе в Индии разработали новые ограничительные меры для криптоиндустрии. Резервный банк Индии запретил предоставлять компаниям любые услуги, связанные с криптовалютой и ее оборотом.

Правительство Индии пытается сократить размер теневой экономики, выводя крупные купюры из обращения или ограничивая обращение криптовалюты. А по мнению Центробанка Индии, криптовалюта подрывают стандарты FATF, которые разработаны для предотвращения отмывания денег и способствуют работе теневого рынка.

Как сообщала "Страна", Украина попала в список 14 стран мировых блокчейн-лидеров.

Напомним также, что Mastercard разрешила использовать блокчейн в денежных переводах.