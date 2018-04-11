Президент Петр Порошенко наградил премьер-министра Кувейта и премьер-министра Катара именным огнестрельным оружием.

Об этом говорится в указах Порошенко №64 и №68 от 15 и 16 марта, копии которых предоставлены по запросу Администрацией Президента, пишут "Украинские новости".

Отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка - из благородных пород деревьев, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

Премьеры Кувейта и Катара награждены, согласно указам, за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений.

При этом, согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов Министерства внутренних дел Украины и государственные служащие, имеющие офицерское звание.

Вышеупомянутые лица могут быть награждены этим отличием за личные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Форт-12 — украинский самозарядный пистолет под патрон 9×18 мм ПМ.

Фото: ukranews.com

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