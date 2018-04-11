Около 316 тысяч (60%) военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Из 544 тыс. пенсионеров, которые должны получить данный пересчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты около 316 тыс. военных пенсионеров, это около 60% военных пенсионеров", - сказал Павел Розенко в ходе селекторного совещания в среду в Киеве.

По словам вице-премьера, на данный момент поступило около 500 тыс. заявок на пересчет пенсий от силовых органов, что составляет 90%. По его словам, лишь 72% поступивших заявлений на данный момент обработаны.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все военные пенсионеры уже в апреле получат доплаты к пенсиям за январь-март.

При пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Подчеркивается, что пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы могут проверить свой стаж и пенсию в онлайн режиме.





