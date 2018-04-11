После того как Дональд Трамп написал угрожающий твит об "умных ракетах", которые полетят в Сирию, несмотря на все старания России, он опубликовал еще одно сообщение в Twitter, где неожиданно весьма миролюбивым тоном предложил Москве договариваться.

Президент США назвал отношения с Россией "худшими, чем когда либо".

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. Для этого нет причины. Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать.Нам нужно, чтобы все нации работали вместе, - написал Трамп.

"Прекратим гонку вооружений?", - задался вопросом Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

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