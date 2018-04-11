В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о подготовке к ракетному удару по Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты следует запускать в сторону "террористов".

"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В России также предполагают, что американские ракеты "уничтожат все доказательства применения химоружия на земле, и тогда международным экспертам уже нечего будет искать в качестве доказательств".

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167/

Напомним, ситуация в Сирии висит на волоске: в мире ждут удара США по силам Башара Асада - а, возможно, и Владимира Путина. Мы обслеживаем информацию вокруг очага кризиса.

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