После фантастического камбэка итальянской Ромы в четвертьфинале Лиги чемпионов против грозной Барселоны (3 - 0, и по сумме двух матчей 4 - 4 Рома выходит в полуфинал - Прим.Ред.), тренер "волков" Эусебио Ди Франческо заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Об этом сообщает канал Футбол 1.

"Итальянскому футболу требовалась команда, которая сможет достойно представлять его в Европе. И в матче против Барсы мы отвечали самым высоким требованиям в каждом аспекте. Это то, к чему я стремился все время, пока работал в Роме. Нам удалось поймать нужное настроение. Я невероятно счастлив. Все проблемы, которые у нас были, остались в прошлом. Но полуфинала нам мало. Рома будет поднимать планку. Эта команда имеет цель - попасть в Киев. Это - то, что нужно делать теперь", - заявил Эусебио Ди Франческо.

Ранее "Страна" сообщала, что после фантастического выхода Ромы в полуфинал Лиги чемпионов, президент "волков" нырнул в фонтан.