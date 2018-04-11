"Давно такого не было". Донецк утром пережил сильный обстрел
Ранним утром 11 апреля окраины Донецка подверглись обстрелу, каких не было несколько месяцев.
Об этом "Стране" сообщили жители города.
"Под утро началась такая канонада, что я проснулся, чего уже давно не было", - рассказывает Андрей, который живет в Киевском районе Донецка.
Об обстрелах сообщают в соцсетях жители Куйбышевского района. Пострадали дома поселка шахты Абакумова, района Вольво-центра, Спартака и Старомихайловки.
В соцсетях делятся видео со звуками канонады.
"Хорошо нахлобучивают, придурки", - говорит автор нижеследующего видео, снятого из Киевского района Донецка.
"В Старомихайловке в ходе ночных обстрелов разгромили снарядами дом многодетной семьи.
Отец пятерых детей тяжелый, матери исполосовало живот осколками", - пишет в Facebook дончанка Евгения Мартынова.
Всего во время обстрелов пострадали семеро жителей Донецка и пригородов. Повреждения получили 12 домов, сообщают информационные ресурсы сепаратистов.
Местная "администрация" опубликовала фото повреждений домов в Куйбышевском районе Донецка.
В соцсетях Донецка распространяют полный список адресов, куда "прилетело":
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