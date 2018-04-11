Ранним утром 11 апреля окраины Донецка подверглись обстрелу, каких не было несколько месяцев.

Об этом "Стране" сообщили жители города.

"Под утро началась такая канонада, что я проснулся, чего уже давно не было", - рассказывает Андрей, который живет в Киевском районе Донецка.

Об обстрелах сообщают в соцсетях жители Куйбышевского района. Пострадали дома поселка шахты Абакумова, района Вольво-центра, Спартака и Старомихайловки.

В соцсетях делятся видео со звуками канонады.

"Хорошо нахлобучивают, придурки", - говорит автор нижеследующего видео, снятого из Киевского района Донецка.

"В Старомихайловке в ходе ночных обстрелов разгромили снарядами дом многодетной семьи.

Отец пятерых детей тяжелый, матери исполосовало живот осколками", - пишет в Facebook дончанка Евгения Мартынова.

Всего во время обстрелов пострадали семеро жителей Донецка и пригородов. Повреждения получили 12 домов, сообщают информационные ресурсы сепаратистов.

Местная "администрация" опубликовала фото повреждений домов в Куйбышевском районе Донецка.

В соцсетях Донецка распространяют полный список адресов, куда "прилетело":

Украинские официальные лица пока не прокомментировали утренних событий в АТО.

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