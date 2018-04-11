Донецкий "Шахтер" подходит к главному матчу чемпионата против киевского "Динамо" с впечатляющей сухой серией. "Горняки" не просто выиграли семь матчей подряд, но и не пропустили в них ни одного мяча.

Во многом этот результат достигнут благодаря вратарю сборной Украины Андрею Пятову и его партнерам в обороне.

Однако, этому есть и другое объяснение. Как оказалось, игроки команды поспорили с тренерским штабом.

"У нас есть детали, о которых мы, наверное, в конце сезона расскажем. Это у нас с тренерами договоренность. Мы солидно держимся, будем стараться, но это футбол", - рассказал Андрей Пятов в эфире канала Футбол 1 перед матчем с "Динамо".

- Все-таки это какое-то пари?

- Да.



Ранее "Страна" сообщала, что голкипер сборной Украины, Андрей Пятов, продлил контракт с "Шахтером".